Entre 15 et 28 millions d’euros. C’est tout ce que les Red Devils doivent à la Juventus… mais le joueur va percevoir plus que cette somme en salaire !

Il ne restait plus qu’une année de contrat au Portugais de 36 ans et le club italien, très endetté, devait se défaire de ce gros salaire. La Juventus a donc en quelque sorte bradé CR7, qui revient à Manchester United pour une indemnité de transfert très faible. Les médias anglais divergent sur le chiffre : il serait compris entre 15 et 20 millions d’euros pour la partie fixe, à laquelle s’ajoute un bonus de 8 millions d’euros.

Mais attention, le club anglais devra débourser davantage pour assumer le salaire du joueur : une rémunération nette de 29 millions d’euros par an, pendant deux saisons, durée de ce contrat à l’issue duquel Cristiano Ronaldo sera âgé de 38 ans.