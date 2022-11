Avant même de rejoindre l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc aurait confié à Jean-Michel Aulas qu’il était envisageable de s’offrir Cristiano Ronaldo.

Lors de la rencontre face à Tottenham à l’occasion de la douzième journée de Premier League, Manchester United a été ébranlé par Cristiano Ronaldo. Ce dernier a quitté le banc des Reds Devils quelques minutes avant le coup de sifflet final sans passer par le vestiaire. Un ultime affront qui semble avoir rompu les derniers liens qui pouvaient exister entre le Portugais de 37 ans et les Reds Devils. Une situation que Laurent Blanc aurait anticipé, avant même son arrivée à l’Olympique Lyonnais.

Aussi improbable que cela puisse paraître, le Quotidien du Sport avance que Laurent Blanc, en compagnie de Jean-Michel Aulas, envisageraient l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Pour assainir son vestiaire, Manchester United serait prêt à s’en séparer dès cet hiver ce qui pourrait favoriser l’intérêt des Gones. Passé par Old Trafford, Laurent Blanc aurait activé son réseau afin de se rapprocher de la star portugaise et évoquer une éventuelle signature. Au côté de l’Olympique Lyonnais et de son président, le technicien français serait persuadé que Cristiano Ronaldo pourrait poser ses valises à Lyon.