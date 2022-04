Pour José Fonte, Cristiano Ronaldo ne quittera pas la sélection portugaise avant l’Euro 2024.

Alors que le Portugal a validé la semaine dernière son ticket pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, des questions se posent encore concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. Le buteur de Manchester United mettra-t-il un terme à sa carrière internationale en 2023 ? Aucune chance d’après son compatriote José Fonte. Interrogé cette semaine par le média britannique talkSPORT, le défenseur du LOSC a même annoncé que CR7 serait présent pour le prochain Euro. Il se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024 et Cristiano Ronaldo aura alors… 39 ans !

« Je pense qu’il a été assez clair dans sa dernière interview, c’est lui qui décide de son avenir. Je pense que physiquement, il se sent bien, il se sent même très bien. S’il avait la chance de gagner la Coupe du monde et la chance de continuer à performer au plus haut niveau, alors il continuera à jouer, comme il l’a dit. Personne ne sait exactement ce qu’il a en tête, donc lui seul peut décider de son avenir. Mais il veut jouer et continuer à jouer donc je suppose qu’il sera au Qatar, et pas seulement au Qatar mais au moins au prochain Euro. »