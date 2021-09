Leonardo Bonucci s’est livré dans un entretien accordé à The Athletic et a dévoilé quelques vérités sur la Juventus Turin ces dernières saisons. Selon lui, Cristiano Ronaldo a eu une mauvaise influence sur le groupe.

« La présence de Cristiano Ronaldo a eu une grande influence sur nous. Le simple fait de s’entraîner avec lui nous a donné quelque chose de plus, mais inconsciemment, je crois que notre erreur a été de croire qu’un seul joueur, y compris le meilleur au monde, permettait à la Juve de gagner. On s’est manqué dans le travail quotidien, l’humilité, le sacrifice et l’envie d’être là pour votre coéquipier jour après jour. Au cours des derniers années, je pense que cela s’est remarqué. »