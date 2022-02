D’après les informations de The Mirror, le Paris Saint-Germain est de plus en plus convaincu que Ronaldo quittera Manchester United à la fin de la saison, suite à sa frustration face au manque de progrès depuis son retour en Premier League.

Cette désillusion s’est intensifiée vendredi soir avec l’élimination de Manchester United en FA Cup, laissant à Ronaldo la possibilité de terminer la saison sans aucun trophée. Le PSG est un admirateur de longue date de la superstar portugaise et n’a pas été découragé par le fait qu’il a eu 37 ans hier. Le conseil d’administration du PSG est de plus en plus favorable à Zinedine Zidane, l’ancien entraîneur de Ronaldo au Real Madrid, pour remplacer Pochettino si l’ancien manager des Spurs ne parvient pas à remporter la Ligue des champions. Toujours selon The Mirror, Ronaldo a dit à son super agent Jorge Mendes qu’il était prêt à couper court à son transfert de 20 millions de livres sterling vers la Premier League.