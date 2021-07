D’après la presse italienne, les chances de voir Cristiano Ronaldo sous le maillot du PSG la saison prochaine ne font qu’augmenter.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo ne sera pas retenu par les Bianconeri s’il souhaite relever un nouveau défi. La perspective de se délester de son salaire XXL (près de 40 millions d’euros par an), pourrait convaincre la Juve d’accorder un bon de sortie au quintuple Ballon d’Or, d’autant que si son transfert n’est acté que pour l’été suivant, il rapportera 0€ au club italien. Et à en croire les informations du Corriere dello Sport, un seul candidat sérieux se démarque déjà : le Paris Saint-Germain.

Après avoir bouclé les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG accélère sur le dossier Paul Pogba mais n’oublie pas non plus le capitaine de la sélection portugaise. Meilleur buteur de l’Euro 2020 avec 5 réalisations, Cristiano Ronaldo est bien conscient que le club français est l’un des seuls à pouvoir lui offrir la possibilité de remporter une sixième Ligue des Champions, voir un sixième Ballon d’Or. À Paris, il pourra également percevoir le même salaire qu’à la Juve.

Le média italien précise que le PSG n’a pas encore contacté les dirigeants Turinois, mais que les échanges entre Leonardo et Jorge Mendes, l’agent de CR7, seraient récurrents… et plutôt positifs. Actuellement à Rome, en Italie, pour négocier le futur transfert de Rui Patricio à la Louve, Mendes aurait déjà pris rendez-vous avec le président de la Vieille Dame, Andrea Agnelli, pour évoquer l’avenir de Cristiano Ronaldo. La situation pourrait se décanter dès la semaine prochaine.