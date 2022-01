Après avoir terminé son isolement, Jurgen Klopp était de retour sur le banc de Liverpool ce dimanche pour le match de FA Cup face à Shrewsbury. Très heureux, l’Allemand a remercier le vaccin contre la Covid-19.

« Je remercie Dieu pour le vaccin, car je me suis senti malade pendant l’isolement. Heureusement j’ai eu des symptômes bénins, et je crois qu’il faut avoir les deux doses du vaccin et aussi le rappel », a expliqué Klopp avant le match remporté finalement 4-1 par Liverpool.