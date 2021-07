Privé de temps de jeu cette saison, Philippe Coutinho pourrait quitter le FC Barcelone contre la modique somme de 25 millions d’euros.

Arrivé au FC Barcelone en 2018 contre un montant record de 160 millions d’euros, Philippe Coutinho n’a jamais justifié le montant astronomique déboursé par les Blaugrana. Le Brésilien de 29 ans a retrouvé quelques couleurs en prêt du côté du Bayern Munich, mais sa situation au Barça ne s’est pas améliorée pour autant. La saison dernière, l’ancienne star de Liverpool a débuté seulement 8 rencontres de Liga sous les ordres de Ronald Koeman, pour un bilan de 2 buts et 2 passes décisives. Et alors qu’il touche la coquette somme de 24 millions d’euros par an, le président Joan Laporta lui cherche déjà une nouvelle porte de sortie.

D’après les informations du média catalan Sport.es, le Barça serait même prêt à laisser filer le joueur contre un peu moins de 25 millions d’euros. Plusieurs écuries sont déjà sur le dossier, dont les Foxes de Leicester qui espèrent attirer Philippe Coutinho. De son côté, le Brésilien rêve toujours d’un retour à Liverpool, le club qui l’a jeté sous la lumière des projecteurs. Un temps annoncé proche du dossier, l’Olympique de Marseille aurait abandonné la piste à cause du salaire mirobolant du joueur.