Match nul 1-1 ce soir entre le Betis Séville et le Rayo Vallecano en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Grâce à ce score et surtout celui de l’aller, les partenaires de Nabil Fekir se qualifient pour la finale de le coupe.

Les joueurs de Manuel Pellegrini ont sorti le Rayo Vallecano. Après un succès 2-1 à l’extérieur, les partenaires de Nabil Fekir se sont contentés d’un nul à Benito Villamarin (1-1), en demi-finale retour. Mené sur un but de Bebé (80e), le Betis Séville a recollé et validé son billet grâce à une réalisation de Borja Iglesias (92e).Le Betis Séville et le FC Valence s’affronteront le 23 avril. Tandis que les Andalous viseront leur troisième sacre dans la compétition, le premier depuis 2005, le club ché voudra inscrire son nom au palmarès pour la neuvième fois de son histoire.