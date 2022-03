La coupe du monde 2022 approche à grand pas, l’occasion de s’attarder sur certaines équipes, en particulier celles méconnues comme celle du Qatar. Oui, c’est bel et bien de l’équipe de football et non seulement du pays organisateur dont il sera question dans cet article. Si en tant que pays hôte il s’agissait déjà d’une surprise ( donnant lieu à plusieurs polémiques) qu’en est il de l’équipe nationale? Peut elle à l’instar de sa nomination créer la surprise sur le terrain ? Quelques éléments de réponse dans cet article.

Le Qatar pays organisateur

La 22ème édition de la Coupe du monde de football est inédite à plus d’un titre. C’est tout d’abord le pays recevant la compétition, en l’occurrence le Qatar, qui a de quoi surprendre. Il s’agit d’ailleurs sans doute de l’attribution la plus polémique de l’histoire de la compétition et qui ne s’est pas faite sans remous politiques. Le second aspect inédit qui découle directement du premier est la période particulière du déroulement de la compétition. En effet, là où les précédentes éditions de la coupe du monde de football se déroulent durant les mois de mai, juin et juillet, ça ne sera pas le cas en 2022. Cette édition du mondial se tiendra en hiver, plus précisément du 21 novembre au 18 décembre 2022 afin d’éviter les fortes chaleurs estivales.

L’équipe nationale de football du Qatar

Cette coupe du monde 2022 est décidément celle des nouveautés car s’il s’agit d’une première pour le Qatar en tant que pays organisateur, il en est de même pour son équipe nationale. Eh oui, le Qatar n’avait à ce jour jamais disputé aucune coupe du monde, sa présence s’explique du fait de la qualification d’office du pays hôte. Mais sportivement, que vaut cette équipe et peut elle créer une quelconque surprise lors de ce mondial. Tout d’abord, voici une brève rétrospective concernant cette équipe du Qatar. Les débuts officiels de l’équipe sont relativement récents avec une fédération professionnelle de football créée en 1960 et un premier match officiel disputé en 1970. Par la suite, l’équipe n’a jamais réussi à se qualifier sur le terrain pour une phase finale de Coupe du monde et devra attendre sa qualification d’office pour l’édition 2022 (en 2010). En revanche, à l’échelle continentale le Qatar s’est illustré avec un certain brio, surtout pour un pays de 2 millions et demi d’habitants. Le Qatar a atteint 2 fois les quarts de finale de la Coupe d’Asie des nations, en 2000 et 2011 (année où ils sont pays hôte). Mais la consécration intervient en 2019 en remportant la Coupe d’Asie, premier sacre international de son histoire. Une victoire d’autant plus marquante qu’elle intervient après avoir éliminé l’ogre Sud coréen (grand favori) en quart de finale, mais surtout en battant le Japon en finale. Enfin, dernier point marquant, lors de son épopée de 2019 en Coupe d’Asie, le Qatar devient la première équipe asiatique à atteindre une finale continentale sans avoir encaissé de but.

Des chances de créer la surprise ?

Une équipe comme le Qatar a-t- elle des chances de créer la surprise (notamment chez les bookmakers), lors de cette coupe du monde 2022 ? Eh bien, tout dépend de quel type de surprise parle on. S’il s’agit d’une victoire finale de la coupe, c’est clairement peu probable vu la concurrence. En revanche, un parcours brillant et l’élimination d’une ou plusieurs grosses équipes n’est pas à exclure. Malgré l’incertitude inhérente au sport, plusieurs paramètres peuvent laisser penser à un tel scénario. Tout d’abord, détail de taille, il s’agit du pays hôte, ce qui aura une incidence certaine sur l’atmosphère autour des rencontres du Qatar. L’équipe sera poussée par son public largement majoritaire mais aura aussi probablement une forme de pression politique et médiatique qui la poussera à tout donner. Sans oublier que des phénomènes bien connus de type “arbitrage maison” ne sont pas à exclure. L’autre donnée à prendre en compte est l’enseignement que donne le recul historique. En effet, il convient de se souvenir de la France pays organisateur en 1998 et loin d’être favorite qui remportera son premier sacre mondial. Ou bien encore de cette même France, championne du monde en titre et ultra favorite de l’Euro 2020, piteusement éliminée par la Suisse en huitième de finale. Personne n’a également oublié la Grèce championne d’Europe surprise en 2004. De là à dire que le Qatar a de réelles chances de l’emporter il y a un pas et non des moindre. En revanche, il y a de nombreuses et excellentes raisons de mettre une pièce sur le Qatar chez les bookmakers.