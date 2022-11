Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, n’a peut-être pas un avis très objectif, mais voit le Cameroun remporter la Coupe du monde 2022. L’ancien joueur a par ailleurs prédit une finale face au Maroc.

En effet, Eto’o «voit les cinq équipes africaines se qualifier de la phase de groupes ». Par ailleurs, l’ancien joueur « prédit une qualification du Maroc en finale après des victoires face à l’Espagne (en huitième de finale), au Portugal (en quart de finale) et au tenant du titre français (en demi-finale). Côté Cameroun, le chemin prédit vers la finale passe par des victoires contre la Belgique (en quarts de finale) et le Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (demi-finales).»

Car pour lui, les équipes africaines ont l’étoffe de champions. «Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition», a déclaré Eto’o.