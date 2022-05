La FIFA a annoncé que le tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2023, qui se déroulera du 20 juillet 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, aura lieu le 22 octobre à Auckland. À cette occasion, l’équipe de france connaitra ses adversaires.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la FIFA a annoncé que le tirage au sort de la Coupe du monde féminine 2023, qui se déroulera du 20 juillet 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, aura lieu le 22 octobre à Auckland. le match d’ouverture se jouera le 20 juillet 2023 à l’Eden Park d’Auckland, et la finale se disputera le 20 août à Sydney, au Stadium Australia. Cette 9e édition de la Coupe du monde sera historique puisque que pour la première fois 32 équipes participeront à la plus belle des compétitions.

À un peu plus d’un an du match d’ouverture, dix sélections ont déjà validé leur qualification : l’Australie, l’Espagne, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Chine, la Corée du Sud, la Suède et le Vietnam.