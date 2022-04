En fin d’année au Qatar, Vahid Halilhodzic assure que le Maroc « va tout faire pour créer une surprise ».

Interrogé ce vendredi après le tirage au sort de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a affiché sa confiance. Dans le groupe F de la Belgique, de la Croatie et du Canada, les coéquipiers d’Achraf Hakimi auront fort à faire.

« On ne viendra pas ici (au Qatar) en touristes. On est tombés dans un groupe très difficile mais on va tout faire pour créer une surprise. Rencontrer la Croatie, c’est particulier pour moi. C’est un voisin (Halilhodzic est Bosnien), je vais souvent en vacances là-bas, je connais la sélection. Je connais aussi Zlatko Dalic (le sélectionneur croate) car on a joué dans le même club (Velez Mostar). Il a entraîné mon frère. Lui, il est de Livno (en Herzégovine), ce n’est pas loin de Mostar. »