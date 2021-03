La Coupe du monde 2022 commence maintenant, les Bleus champion du monde auront envie de défendre leur titre lors du mondial 2022 Qatar mais pour cela il faut se qualifier et ça commence dès mercredi (21h sur TF1) face à l’Ukraine.

Les hommes de Didier Deschamps vont jouer trois matches en l’espace d’une semaine, l’Ukraine mercredi soir au Stade de France puis trois jours plus tard (dimanche 28 à 15h) face au Kazakhstan et enfin face à la Bosnie-Herzégovine (mercredi 31 à 20h45).

À quelques mois seulement de l’Euro 2020 où l’Équipe de France se trouve dans le groupe de la mort avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie doit profiter de ces matchs pour prendre confiance et se préparer face à des adversaires sur le papier plus faibles.

Ousmane Dembélé de retour !

Après le titre de champion du monde, Dembélé a connu de nombreuses blessures ainsi que des performances moyennes mais depuis quelques semaines, le joueur du FC Barcelone a changé tant sur son attitude sur le terrain que sur son hygiène de vie. Auteur de bonnes performances c’est fort logiquement qu’il est de retour en bleu plus de deux ans après sa dernière sélection qui remonte au 18 novembre 2018 face au Pays-Bas (défaite 2-0).