Voici la liste des 26 joueurs brésiliens retenus pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Ce lundi, deux jours avant Didier Deschamps, Tite a dévoilé sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre – 18 décembre). On y retrouve notamment les deux Parisiens Marquinhos et Neymar, aux côtés de quelques vétérans comme Dani Alves et Thiago Silva. En attaque petite surprise, avec l’absence de Roberto Firmino, remplacé par Gabriel Jesus dans les rangs de la Seleção.

À noter également l’absence du Marseillais Gerson, qui manque cruellement de temps de jeu ces dernières semaines à l’OM.