L’engouement est total pour la Coupe du monde au Qatar avec plus de 23,5 millions de demandes de billets lors de la deuxième phase de vente.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la FIFA a annoncé avoir enregistré 23,5 millions de demandes de billets pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il s’agissait de la deuxième phase de vente, la première ayant déjà permis de distribuer 804 186 billets sur les 17 millions de demandes. À noter que « les huit pays les plus demandeurs sont l’Angleterre, l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France, le Mexique et le Qatar. »

Au total, la FIFA doit attribuer 3 millions de billets (2 millions à la vente et 1 million réservé à la FIFA et à ses partenaires) via trois phases de vente distinctes, la dernière n’ayant pas encore de dates. « Les demandeurs de billets seront informés par courriel de l’issue de leur commande à compter du 31 mai », précise par ailleurs la FIFA.

Cette année, le prix des billets à augmenté de 30% par rapport à la Coupe du monde 2018 en Russie. Ainsi, il faut compter entre 62 et 200 euros pour assister au premier tour de la compétition alors que le prix pour la finale se situe plutôt entre 550 et 1 460 euros.