Au prochain mondial, Didier Deschamps devrait continuer avec son système à 3 défenseurs centraux, très efficace pendant la Ligue des Nations.

Invité spécial de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce vendredi sur RMC, Didier Deschamps a évoqué de nombreux sujets. Le sélectionneur des Bleus a notamment évoqué le système de jeu qu’il pense adopter pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, en novembre 2022.

« Je fais en sorte de garder mon système, pas forcément avec les mêmes joueurs. Je n’ai pas changé pour changer. C’est par rapport à mes joueurs. Je fais en sorte de les mettre à leur meilleure position. Je fais en sorte que mon équipe soit la plus dangereuse pour l’adversaire. Coman en piston droit contre les gros ? Cela peut être une option d’entrée ou en cours de match. Je ne peux pas lui demander de venir défendre dans nos 16 mètres. Là où il est le plus utile c’est dans la moitié de terrain adverse. Benjamin Pavard, c’est une option aussi. La Belgique fait cela avec des latéraux, avec Carrasco. Avoir deux joueurs très offensifs, c’est bien quand tu as le ballon. Mais au lieu de défendre à trois, on peut aussi défendre à quatre. »