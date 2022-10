Le défenseur de l’AC Milan était l’invité de l’After Foot sur RMC, ce lundi soir. Pierre Kalulu a affiché ses ambitions, à quelques jours de la liste de Didier Deschamps pour le mondial, le 9 novembre.

« Forcément, il y a de l’espoir, explique l’ancien Lyonnais, âgé de 22 ans. Parce que j’ai fait toutes les catégories de jeunes, donc il y a cette envie de toucher au dernier palier, même si ça reste le plus compliqué à atteindre. Comme j’ai pu le voir ces derniers temps, il y a pas mal de joueurs avec lesquels j’ai évolué, que ce soit Tchouaméni, Badiashile, Saliba, Truffert, qui ont pu y toucher. Donc on se dit que la marche n’est pas si lointaine que ça. C’est sûr que ça passe par de bonnes performances en club. Mais on se rapproche, donc forcément, l’esprit de compétiteur est là et te pousse à vouloir aller le chercher. Surtout quand tu es encore en club avec Mike Maignan ou Olivier Giroud, qui ne cessent d’y aller », a expliqué sur les ondes de RMC le jeune défenseur de 22 ans.