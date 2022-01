Le Toulouse FC a été surpris par le leader de la National 2, l’équipe du FC Versailles ce samedi après-midi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Nancy battu également par l’équipe du SC Amiens dans le même temps.

Un seul but dans cette rencontre et il est l’oeuvre de l’attaquant Djoco à la 79e minute de jeu qui qualifie la formation de national 2 en quarts de finale. Un Toulouse décevant se retrouve éliminé de cette coupe tandis que Versailles poursuit sa route. Dans le deuxième match, pas de surprise pour Nancy qui tombe face à Amiens avec un score de 2 buts à 0. Arnaud Lusamba ouvre le score au quart d’heure de jeu, avant que Arokodare ne double ma mise 25 minutes plus tard.