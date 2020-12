La FFF l’a confirmé, un nouveau format pour la Coupe de France sera bien utilisé pour l’édition 2019-21.

La Coupe de France aura bien lieu. C’est sûrement l’une des meilleures informations qu’on ai eues ces derniers temps. Mais attention, à l’arrêt complet en raison de la crise sanitaire, elle change de format. La Fédération Française de Football a apporté quelques gros changements pour le déroulement de cette 104e édition.

C’est simple. Prenons deux tableaux, dans l’un d’entre eux, on met tous les clubs professionnels, puis dans l’autre les équipes amateurs. Pour les seconds, ils joueront une compétition dite normale, pour les premiers, c’est un peu plus complexe. Ainsi, deux tours seront organisés pour les formations de Ligue 1 et Ligue 2. Une première phase entre 20 équipes de deuxième division, puis une seconde avec les 20 écuries de Ligue 1 et les dix qualifiés de L2. Puis enfin, en février prochain, tout ce beau monde va se réunir pour les 16e de final. 15 équipes professionnelles contre 17 amateurs.