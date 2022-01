Découvrez le tirage au sort complet des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Alors que le dernier 16e de finale de Coupe de France doit se jouer ce soir (21h) entre le RC Lens et le LOSC, la FFF a déjà bouclé le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition. Seules formations de National 2 encore en lice, Versailles et Bergerac ont respectivement hérité du Toulouse FC (L2) et de l’AS Saint-Etienne (L1).

De son côté, le Paris Saint-Germain affrontera l’OGC Nice (sous réserve des procédures en cours*) et l’Olympique de Marseille recevra le Montpellier HSC pour deux très belles affiches entre pensionnaires de Ligue 1. À noter aussi le match entre le vainqueur de Lens-Lille et l’AS Monaco.

Le tirage complet des 8es :

Versailles (N2) – Toulouse (L2)

Bergerac (N2) – ASSE (L1)

OM (L1) – Montpellier (L1)

PSG (L1) – Nice* (L1)

Nancy (L2) – Amiens (L2)

Lens ou Lille (L1) – Monaco (L1)

Reims (L1) – Bastia (L2)

Nantes (L1) – Brest (L1)