La finale de la Coupe de France, programmée initialement le dimanche 8 mai au Stade de France, est avancée au samedi 7 mai à 21h15. Elle opposera pour la première fois l’OGC Nice au FC Nantes.

Nouvelle date pour la finale Coupe de finale. Dans un communiqué, la Fédération Française de Football annonce que la finale de la plus belle des compétitions de clubs en france, est avancée le samedi 7 mai à 21h15 au lieu du dimanche 8 mai afin de permettre « à l’ensemble des supporters de l’OGC Nice et du FC Nantes de participer plus facilement à cette grande fête du football que représente la finale de la Coupe de France », annonce l’organisateur de la Coupe de France.

La finale de la Coupe de France sera précédée de la finale de la Coupe Gambardella en lever de rideau.