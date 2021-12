Le coach des Bretons ne manque pas d’ambition et il veut amener ses joueurs au stade de France en fin de saison.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Stade Brestois ira à Dinan-Léhon dimanche (18h20) pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France, Michel Der Zakarian n’a pas caché ses folles ambitions. Il espère bien créer la surprise et atteindre la finale de la compétition avec une équipe qui pointe pour l’instant à la 12e place de la Ligue 1.

« Face à Dinan-Léhon, il faudra jouer cette rencontre très sérieusement, en face ils seront motivés à 200%. À nous d’aborder comme il se doit ce match et rester concentrés. Montrer qu’on a envie de passer au tour suivant. Dinan-Léhon est une équipe solide de N3, avec une très bonne défense et qui marque pas mal de buts. Il faudra respecter notre adversaire, ils ont des joueurs de qualité passés pour certains par des centres de formation. L’objectif est d’aller le plus loin possible en Coupe de France. C’est une compétition intéressante. Je l’ai gagné en tant que joueur et en tant que coach j’ai participé à 2 demi-finales. J’aimerai bien atteindre la finale. »