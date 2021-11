Une ancienne gloire du Barça n’est pas convaincue par Xavi et trouve même l’idée… plutôt risquée. Hristo Stoichkov fustige le choix du club culé, envoyant au passage un tacle bien appuyé à Joan Laporta.

« Il y a quatre mois, Laporta a déclaré que Xavi manquait de maturité, qu’il n’était pas préparé et qu’il avait besoin de plus d’expérience. Aujourd’hui, dans la matinée, il nous affirme que Xavi est le meilleur pour notre club.

Une autre légende qu’ils veulent jeter par la porte de derrière ? Pour moi, Xavi n’est pas encore prêt et a besoin de gens plus préparés autour de lui. (…) Pep Guardiola avait Johan Cruyff, Txiki Begiristain et Alexanko. Il était avec ces trois-là tous les jours. Maintenant, il est une référence dans ce métier. Avec qui Xavi va-t-il s’asseoir ? Qui peut lui donner des conseils positifs ? […] En tant que joueur de Barcelone, je veux voir Xavi triompher, parce qu’il appartient à la maison », a déclaré Stoickov pour TUDN USA.