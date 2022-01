Lors du match de Coupe du Roi hier soir face à Linares (1-2), le FC Barcelone a perdu deux de ses cadres sur blessure. Frenkie De Jong souffre d’une élongation alors que Ronald Araujo s’est lui fracturé la main.

Malmené par Linares, club de 3e division espagnole, le Barça a tout de même réussi à se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Roi. Le match s’est donc bien terminé avec une première plutôt convaincante pour le vétéran Dani Alves, malheureusement pour les Blaugrana deux joueurs sont sortis sur blessure. A la mi-temps, c’est Ronald Araujo qui est sorti touché. Aujourd’hui, le club catalan annonce que le défenseur central uruguayen souffre « d’une fracture du deuxième et du troisième métacarpe de la main droite ». Il sera opéré vendredi et selon la presse espagnole son indisponibilité varie entre deux et trois semaines. Le deuxième barcelonnais sorti sur blessure est Frenkie De Jong. Le milieu de terrain néerlandais « souffre quant à lui d’une élongation du muscle soléaire de la jambe gauche ». Selon la presse espagnole, il devrait seulement manquer le match face à Grenade ce week-end.