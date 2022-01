La bonne opération de la soirée en Serie A est signée Naples, qui revient à deux points d’un Milan AC piégé par la Spezia.

Malgré l’ouverture du score de Rafael Leao (45′ +1), les Rossoneri ont concédé ce soir une troisième défaite à domicile face à la Spezia. Les hommes de Thiago Motta sont revenu dans le match sur un but du Colombien Kevin Agudelo (64′) et Emmanuel Gyasi a doublé la mise en toute fin de rencontre (90′ +6). Scénario cruel pour les Milanais, qui ont vu un but de Junio Mesias être refusé quelques minutes plus tôt à cause d’une erreur d’arbitrage.

Ce faux-pas de Zlatan Ibrahimovic et les siens fait les affaires de l’Inter Milan, qui garde deux points d’avance sur son rival. C’est également l’écart entre le deuxième et le troisième, puisque le Napoli revient à deux longueurs du Milan AC grâce à sa victoire sur la pelouse de Bologne (2-0). Le Mexicain Hirving Lozano (20′, 47′) s’est offert un doublé.