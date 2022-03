Arrivé libre cet été en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi pourrait déjà quitter le PSG. L’Argentin souhaiterait faire machine arrière et s’enfuir de la capitale pour retourner en Catalogne.

Plus rien ne va au Paris Saint-Germain. Après la débâcle infligée par le Real Madrid en 8èmes de finale de Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino ont essuyé les sifflets au Parc des Princes lors de la 29ème journée de Ligue 1. Une victoire face aux Girondins de Bordeaux, (3-0), qui n’a pas suffit à faire taire les critiques. Neymar et Lionel Messi ont été les cibles privilégiées des supporters. Auteur de performances moyennes, l’Argentin est particulièrement pointé du doigt. Un mal-être croissant qui le pousserait loin de la capitale. Lionel Messi souhaiterait déjà quitter le Paris Saint-Germain, moins d’un an après son arrivée.

Selo les informations de Gerard Romero, Lionel Messi veut quitter le Paris Saint-Germain.