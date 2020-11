Le milieu de terrain du FC Sochaux, Bryan Soumaré, a indiqué sur les réseaux sociaux, ses intentions de venir en aide aux personnes dans le besoin, en leur faisant cadeau de vivres.

Face à cette nouvelle vague de coronavirus et à la pandémie mondiale, les sportifs professionnels et les footballeurs se mobilisent sur les réseaux sociaux. De belles idées et des élans de générosité affluent un peu partout. Mais le beau geste de la semaine revient à Bryan Soumaré, le milieu de terrain du FC Sochaux. Le joueur de 21 ans, prêté par Dijon, a indiqué sur son compte Twitter qu’il offrirait des denrées alimentaires (riz, pâtes, œufs, lait…) aux personnes en situation de précarité pour faire face à l’épidémie.