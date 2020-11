Testé positif à la Covid-19, Mohamed Salah devait prendre plus de précautions pour pouvoir défendre les couleurs de son pays comme l’explique Mido.

Légende du football égyptien, Mido est remonté contre Mohamed Salah. La star de la sélection d’Égypte, positive à la Covid-19, n’a pas pu défendre les couleurs des Pharaons lors des éliminatoires pour la CAN 2021. De quoi frustrer l’ancien attaquant égyptien, Mido, pas tendre avec l’ailier de Liverpool.

« Salah est venu d’Angleterre pour le devoir national et il a assisté au mariage de son frère. Il a risqué sa santé et celle de ses coéquipiers. Il a commis une erreur. Il a le droit de célébrer cette fête avec son frère, mais pas à l’ère du coronavirus. Ces choses n’arrivent pas en dehors de l’Égypte, le monde se moque de nous », a pesté l’ex-buteur de l’Ajax dans les médias locaux.

« Nous avons perdu le joueur le plus important de la sélection, dont nous dépendons dans des matchs cruciaux, à cause de son insouciance et de son irresponsabilité. Allons-nous accepter cela ? » S’interrogé Mido.

Isidore Akouete / Africa Top Sports