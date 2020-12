Touché par le coronavirus depuis deux semaines, Luis Suarez va pouvoir retrouver la compétition. « El Pistolero » est enfin guéri et semble apte à reprendre l’entraînement avec son équipe.

Bonne nouvelle pour Diego Simeone et les Colchoneros. L’attaquant uruguayen est de retour suite à sa période quarantaine, lui qui avait contracté le Covid-19. Une annonce faîtes par le club madrilène via ses réseaux sociaux. Testé négatif au coronavirus, l’avant-centre va reprendre l’entraînement collectif dès ce vendredi et postule à une place dans le groupe pour affronter Valladolid ce samedi en championnat.