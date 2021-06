Cette nuit, l’Argentine débute sa Copa America 2021 avec un duel contre le Chili. En pleine période de coronavirus, Lionel Messi a parlé du contexte tendu qui règne sur le continent.

Sur « ESPN », la star de l’Albiceleste et du FC Barcelone est revenu sur cet épisode et confirme être inquiet pour la suite et a fin de la compétition. « Cela nous inquiète car c’est un risque pour tout le monde d’attraper Cvid-19. Nous essayons d’être prudents mais ce n’est pas facile. Ces choses arrivent. Nous allons essayer de faire tout ce que nous pouvons pour que personne ne l’obtienne, mais parfois cela ne dépend pas uniquement de nous-mêmes, » a notamment confié le quintuple Ballon d’Or. Pour rappel, la compétition devait se tenir en Argentine et en Colombie, mais c’est finalement le Brésil qui l’a récupérée, suite à la situation sanitaire difficile à cause de la présence du Covid-19.