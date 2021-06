Nouvelle victoire express 4 buts à 0 pour le Brésil la nuit dernière dans le cadre de la deuxième journée de la Copa América. La victime se nomme aujourd’hui le Pérou.

Les joueurs de Tite n’ont laissé aucune chance aux partenaires d’Andre Carrillo. Il sont trouvé l’ouverture grâce au joueur de la Juventus Turin Alex Sandro (12e) avant que Neymar (68e), Everton Ribeiro (89e) et Richarlison (93e) ne terminent le festival. Avec six points, la Seleção est aux commandes du groupe B avec deux longueurs d’avance sur la Colombie. Vainqueurs de l’Equateur (1-0) pour leurs débuts dans la compétition, les coéquipiers de Juan Cuadrado n’ont cette fois pas réussi à dominer le Venezuela (0-0). Lors de la prochaine journée, une affiche mettra aux prises Brésiliens et Colombiens.