Favori de cette rencontre, l’Argentine s’est une fois de plus imposer face à la Bolivie avec un score sans appel de 4 buts à 1.

L’Argentine s’est facilement imposée face à la Bolivie, à l’occasion de sa 4e rencontre de la phase de poules de la Copa America. Elle a trouvé le chemin des filets par Alejandro Gomez (6e), Lionel Messi (33e s.p. et 42e) et Lautaro Martinez (65e). La Bolivie était parvenue à réduire la marque par Erwin Saavedra (60e). L’Albiceleste conserve ainsi sa 1re place (10 points), tandis que l’Uruguay est 2e (7 points) et le Paraguay est 3e (6 points). La Bolivie n’a pour l’instant pas obtenu le moindre point et occupe la place de lanterne rouge. En effet, dans le deuxième match de la nuit, la Celeste l’emporte 1-0 face au Paraguay avec un but d’Edinson Cavani à la 21e minute de jeu.