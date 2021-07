La Copa América terminée, c’est l’Argentine de Lionel Messi qui a remporté la compétition en battant en finale le Brésil sur le petit score de 1-0. Découvrez l’équipe type.

Il y a quelques heures la Conmebol a dévoilé le 11 type de cette édition de la Copa América et cette équipe a de la gueule comme on dit. Sauveur de l’Argentine en demi-finale face à la Colombie, Emiliano Martinez garde les buts, alors que la défense centrale est composée de Marquinhos et Christian Romero. Isla et Estupinian sur les côtés avec notamment le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro qui est présent. Une attaque de feu avec les Colombien Luis Diaz, Lionel Messi et Neymar comme à l’époque du Barça. Au total, 6 pays sont représentés (Equateur, Brésil, Chili, Argentine, Colombie, Perou.)