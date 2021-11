C’est fait ! Antonio Conte est aujourd’hui le nouvel entraîneur de Spurs de Tottenham. Comme annoncé par le club, il succède à Nuno Espirito Santo qui n’est pas rester bien longtemps.

Arrivé dans la capitale anglaise ce mardi, le coach italien a livré ses premiers mots et s’il a pris la décision de venir chez les Spurs, ce n’est pas pour faire de la figuration. Il compte bien aider l’équipe à grandir et relever la tête cette saison. « Je suis extrêmement heureux de revenir sur un banc de touche, et de le faire dans un club de Premier League qui a l’ambition d’être à nouveau un protagoniste majeur. Tottenham possède des installations à la pointe de la technologie et l’un des meilleurs stades au monde. (…) L’été dernier, notre union n’a pas eu lieu car la fin de ma relation avec l’Inter était encore trop récente et émotionnellement trop impliquée avec la fin de la saison, alors j’ai senti que ce n’était pas encore le bon moment pour reprendre le métier d’entraîneur. Mais l’enthousiasme contagieux et la détermination de Daniel Lévy à vouloir me confier cette tâche avaient déjà fait mouche. Maintenant que l’opportunité est revenue, j’ai choisi de la saisir avec une grande conviction. »