Désireux de revenir en force la saison prochaine, l’Inter Milan veut frapper fort sur le marché des transferts. Après avoir boucler l’arrivée de Sanchez, les Milanais font le forcing pour N’golo Kanté.

En perte de vitesse du côté de Chelsea et ne faisant plus parti des plans de Lampard, N’golo Kanté pourrait plier bagages cet été. Une situation qui ravie l’Inter et Conte qui rêveraient de l’associer à Sandro Tonali de Brescia. Les Italiens pourraient dépenser 80 millions pour s’offrir le français.