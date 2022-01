Vivement critiqué depuis plusieurs semaines, Jordi Alba est ciblé par les dirigeants catalans comme étant l’une des faiblesses de son dispositif. Pour le remplacer ou lui apporter une saine concurrence, le FC Barcelone piste désespérément un latéral gauche. Des discussions avec la Juventus Turin sont en cours concernant Alex Sandro.

Toujours à la recherche de renforts capables d’offrir de nouvelles perspectives à Xavi Hernandez, le FC Barcelone poursuit la piste d’un défenseur latéral gauche afin de pallier aux faiblesses démontrées par Jordi Alba ces dernières semaines. Titulaire en puissance depuis de nombreuses années, l’international espagnol n’est plus à son niveau et est désormais l’objet de vives critiques. Pour inverser la tendance et permettre à son nouveau technicien, Xavi Hernandez, de repartir sur une base de travail saine, la direction catalane souhaite apporter du sang neuf et cela passe inévitablement par des recrues. Pointé du doigt par de nombreux observateurs comme étant sur la pente descendante, Jordi Alba n’affiche plus un niveau flamboyant. C’est pour le remplacer que les Blaugranas restent focalisés sur son poste : le flanc gauche. Si Nico Tagliafico est une cible de choix, le FC Barcelone se tourne également vers un taulier de la Juventus Turin.