C’est la question que les amateurs de football se posent depuis quelques heures, la 14ème journée de Ligue 1 sera-t-elle diffusée sur Téléfoot ?

Pour le moment, un flou total règne sur la diffusion de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1, comme de Ligue 2. Mediapro, qui détient 80% des affiches des deux championnats, pourrait perdre les droits dans les prochaines heures. Les non-paiements du groupe sino-espagnol concernant les droits TV du championnat de France devrait pousser la LFP à autoriser la diffusion des rencontres sur une autre chaîne.

Dans la journée de jeudi, un conseil d’administration de la LFP est au programme suivi d’une assemblée générale avec le dossier Mediapro au centre du terrain. La décision pourrait suivre ces deux réunions. Les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 ont déjà réalisé une croix sur l’avenir de la chaîne Téléfoot. Selon nos informations, plusieurs dirigeants ont annoncé à leurs équipes chargées de la communication de ne plus autoriser les interviews et la réalisation des sujets avec les équipes de Téléfoot La Chaîne. Reste maintenant à savoir si la LFP accordera un sursis pour ce week-end avant un arrêt total de la diffusion pour non-paiement des droits TV.