Il ne faut pas s’attaquer à Conor McGregor. The Notorious, comparé à 50 Cent dans un post Twitter, a réagi à cette photo non sans en prendre un coup à son égo… Il s’en prend ainsi au rappeur, mais également à plusieurs footballeurs et mêmes joueurs de tennis…

« Qui a le pire pitch ? 50 Cent ou Conor McGregor », est-il demandé sur Twitter après que l’Irlandais ait été invité par les Cubs de Chicago pour lancer le premier pitch d’avant match. Mais ce post ne passe pas.

« L’audace de comparer mon lancer avec cette merde ! Rien que la différence entre les photos enterre les comparaisons. Mon lancer, hormis la précision, était le plus puissant et le plus rapide des lancers depuis des années au niveau des athlètes / chanteurs. Je les ai déjà fumé dans le classement Forbes des athlètes les mieux payés. Messi, fumé. Cristiano, fumé. Federer, j’ai doublé son salaire. Je suis le plus puissant de l’histoire.

Intronisez-moi au Hall of Fame du Wrigley Park pour ce tir de bazooka. Ce stade légendaire me rappel l’herbe de mon Irlande natale. Impeccable. Bref retour à mon lancer… Il y avait du venin, du calme, de l’équilibre. L’aiguille en or de ma montre a failli s’envoler tellement c’était puissant et rapide. Je l’amènerais bien en réparation mais cette montre est désormais collector. Rare. 50 Cent a une belle montre Hublot lui. Il a peu d’argent. L’un à la puissance, l’autre s’occupe des relations presse pour un show qui s’appelle « Power » »

Inutile donc de s’en prendre au lancer de McGregor qui a, d’après lui, une plus grande puissance que la plupart des sportifs sur cette terre, sans parler de sa fortune…