Il y a quelques semaines, le groupe Amazon s’est offert la diffusion de la Ligue 1 pour la période 2021-2024. Après BeIN Sports, Canal+ et le très critiqué MediaPro, au tour d’Amazon de faire son apparition dans le football français.

Journaliste pour « RMC », Loïc Briley a donné les détails de l’offre d’Amazon Prime et le prix pour les abonnés en France. Pour suivre le football français, il faudra débourser 5,99 euros par mois et bien évidemment être déjà client en rajoutant près de 12,99 euros par mois ce qui reviendra à 19 euros par mois. Un prix qui paraît raisonnable ou du moins se calquer sur prix des autres diffuseurs lors des années précédentes. Cependant certains trouvent que ce montant reste également assez élevé pour la Ligue 1. Cette saison, Amazon diffusera 8 matchs par journée, dont les 10 meilleures affiches de Ligue 1 et Ligue 2. Chacun fera son choix pour suivre son équipe préférée…