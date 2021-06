La Colombie débute la Copa América contre l’Equateur dans la nuit de dimanche à lundi mais sans sa star James Rodriguez. Le sélectionneur Reinaldo Rueda a décidé de se passer de son milieu de terrain offensif. Un choix que le joueur a du mal à comprendre.

Reinaldo Rueda a estimé que James Rodriguez n’était pas prêt physiquement pour disputer la Copa America avec la Colombie. Le sélectionneur a fait le choix de ne pas sélectionner le joueur d’Everton. Un choix qu’il n’accepte pas et fustige la fédération colombienne de football dans une vidéo sur son compte Instagram : » Il faut bien faire comprendre que je n’étais pas mal du tout en ce moment. J’étais prêt à jouer la Copa America, ça a été une décision du staff technique. Je ne la partage pas, parce que c’est un manque de respect. C’est autre chose de te dire : « Écoute, je ne compte pas sur toi parce que je ne t’aime pas comme joueur ». Là d’accord, si c’est comme ça, je serre les fesses et je m’en vais. Sur mes 80 sélections, j’ai fait combien de mauvais matches ? Cinq, dix, maximum. Les 70 autres, j’ai toujours donné satisfaction, alors qu’on ne vienne pas me raconter des conneries.«

Pour rappel, le joueur compte 80 sélections pour 23 buts marqués. Les cafeteros affronteront l’Argentine, le Paraguay, la Bolivie, l’Uruguay, le Chili et donc le Venezuela lors de la phase de groupe de cette Copa America qui se dispute au Brésil.