Duel de promus pour cette rencontre comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, au Stade Gabriel Montpied. Coup d’envoi à 15h.

L’entraîneur clermontois Pascal Gastien doit composés sans Phojo, Trichard, Jaby et Magnin, blessé, ni la nouvelle recrue Khaoui, non qualifié. Côté ESTAC, Laurent Batlles est privé de Larouci, Metinho, Mutombo, Dingomé et Suk.

Compo probable de Clermont : Desmas – Zedadka, Hountondji, Ogier (c), N’Simba – Gastien, Abdul Samed – Dossou, Berthomier, Allevinah – Bayo.

Compo probable de Troyes : Gallon – Kaboré, El-Hajjam, Giraudon (c), Salmier, Koné – Chambost, Tardieu, Kouamé, Ripart – Touzghar.