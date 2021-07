Arial Mendy première recrue du Clermont foot, c’est maintenant le jeune kosovar Elbasan Rashani qui rejoint le club auvergnat.

Ce samedi, le club qui va défendre ses couleurs en Ligue 1 a recruté le joueur de 28 ans qui arrive en provenance du championnat turc et du club de d’Erzurumspor. Il s’engage pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2023 et a donné ses premiers mots. « Je suis heureux d’être là, c’est un grand challenge pour moi. L’atmosphère est très positive ici après le succès de l’année dernière, ça me motive à faire de grandes choses. Cette saison doit également être un succès. J’ai pour ambition de tout faire pour que le club y arrive, » a réagi sur le site officiel du club.