France Football a dévoilé son Top 10 des entraineurs français de 2021 dans sa dernière édition. Pascal Gastien s’est hissé au pied du podium derrière Didier Deschamps, Franck Haise et Christophe Galtier.

Pour son année 2021 exceptionnelle avec le Clermont Foot 63 qui est passé de la Ligue 2 à la Ligue 1, Pascal Gastien a été élu 4e meilleur entraineur français de l’année. C’est un prix décerné par France Football et son jury composé des précédents lauréats et du rédacteur en chef du magazine. Sans surprise et pour son titre de champion de France devant le Paris Saint-Germain avec le LOSC, Christophe Galtier a remporté ce prix haut la main. Le nouvel entraineur de l’OGC Nice devance Franck Haise, le technicien du RC Lens et Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France.