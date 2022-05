Pascal Gastien le sait, Clermont sera officiellement maintenu en Ligue 1 la saison prochaine en cas de succès à Strasbourg.

L’entraîneur Clermontois Pascal Gastien a profité de son passage devant les médias ce jeudi pour évoquer la fin de saison de son équipe. Il veut voir des joueurs conquérants ce samedi (21h) face à Strasbourg car le maintien serait définitivement acquis ce week-end en cas de victoire.

« On a conscience qu’il nous manque encore des points. Saint-Étienne est capable de gagner ses deux derniers matches. Il nous faut minimum un point, voire plus. Plus tôt ça sera fini, mieux ça sera. Ça serait mieux que ça ne se joue pas sur la dernière journée pour nous. Strasbourg, ce n’est pas l’endroit le plus simple pour prendre des points, mais on sait être surprenants. »