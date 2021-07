Triste 0-0 ce soir entre Clermont et Grenoble en match de préparation.

Après une victoire contre Troyes (2-1) et un nul contre Rodez (2-2), les Clermontois s’attaquaient ce mercredi à Grenoble (Ligue 2), au stade Massot du Puy-en-Velay, pour leur troisième match de préparation. Dans une partie où ils se sont montrés dominants techniquement et dans la possession, les Auvergnats ne sont pas parvenus à faire craquer leurs adversaires du jour, qu’ils ont quitté sur un score nul et vierge.