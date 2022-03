Auteur d’une bonne saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss est classé troisième meilleur passeur du championnat derrière les stars Lionel Messi et Kylian Mbappé.

C’est le défenseur le plus décisif des 5 grands championnats ! Avec 4 buts et 9 passes décisives, Jonathan Clauss continue de régaler la Ligue 1. L’artésien est classé 3ème meilleure passeur du championnat, juste derrière Lionel Messi (10 passes) et Kylian Mbappé (10 passes). “Je suis à une passe décisive des 2 extraterrestres devant. Ça peut être un objectif, mais je n’en fait pas une fixette “, s’exclame-t-il sur le plateau de Bein Sport.