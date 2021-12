Le sélectionneur des Bleus ne fermera la porte à aucun joueur d’ici la Coupe du monde 2022 au Qatar.

De passage dans l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce vendredi soir sur RMC, Didier Deschamps a été interrogé au sujet de joueurs comme Jonathan Clauss, Christopher Nkunku ou encore Teji Savanier, qui brillent dans leurs clubs respectifs mais ne comptent toujours pas de sélection en équipe de France.

« Je le connais. Les supporters de Lens regardent Lens et ont chacun une vision. Jonathan Clauss, je le regarde. Il est capable de faire de très très bonnes choses. Qu’il continue. Son âge (29 ans) n’est pas un problème, j’ai appelé Jordan Veretout. Qu’il soit très bon avec Lens, tant mieux pour lui et qu’il continue. Léo Dubois a été appelé sur les derniers rassemblements. Jonathan c’est très bien ce qu’il fait avec son club de Lens cette saison. Pourquoi ne pas avoir de chance. Je ne suis pas là pour faire un cadeau à qui que ce soit. Vous regardez le championnat de France, il y a des Français à l’étranger. Cela a été le cas avec Théo Hernandez, il est venu. On parle de Clauss parce qu’il tire les coups de pied arrêtés mais c’est comme Hernandez on parle plus de ses passes. Il fauit partie des postulants par rapport à la concurrence. »

Le sélectionneur des Bleus c’est également attardé sur les cas de deux milieux offensifs qu’il surveille de près : Christopher Nkunku et Teji Savanier. « Nkunku, c’est un candidat crédible par rapport à la concurrence. Ce qu’il fait depuis la saison dernière, en termes d’efficacité, c’est très bien. Je ne peux que l’inciter à continuer. Il viendra tôt ou tard. Savanier, il fait de très bonnes choses avec Montpellier. Il a fait partie de l’équipe qui était aux JO. Sylvain Ripoll n’est pas magicien et ne pouvait pas faire faire plus aux JO. Téji Savanier, c’est parraport à qui et à la concurrence. Il y a du monde et je n’ai que 23 cases. Quand j’en prends un c’est aussi par continuité. »