Après une saison 2020-21 étincelante, Jonathan Clauss n’en finit plus de régaler. À tel point que beaucoup veulent le voir combler le pose de piston droit en équipe de France. Dans l’émission Le Vestiaire, le latéral lensois a confirmé qu’il y pensait.

« Je ne vais pas commencer à faire le suceur et à dire « Allez, s’il vous plaît », pas du tout. On parle de moi pour l’équipe de France, je suis très content, tant mieux si ça se fait, et si ça ne se fait pas, je pousserai comme je peux, mais toujours dans la bonne façon de le faire.

Honnêtement, je ne pourrais pas dire si j’ai le niveau ou pas. Mais je me sens optimiste dans le fait que je me rapproche de ce que ceux qui sont devant moi font, donc je m’autorise d’y croire. »