Arrivé il y a deux ans du côté de l’ASSE, Claude Puel vit des moments très compliqués. Celui-ci vient d’égaler l’un des plus triste record du club.

Après 11 journées de Ligue 1 l’ASSE de Claude Puel pointe à la dernière place de championnat, sans aucune victoire et avec la pire défense. En termes de médiocrité, on peu difficilement faire mieux. Mais ce n’est pas tout…

Avec 13 matchs sans victoire (6 nuls et 7 défaites), le coach de l’ASSE a égalé la pire série sans victoires de l’histoire du club. Une marque jusque-là détenue par Robert Herbin depuis 1988. Mais il y a encore plus inquiétant. L’Equipe affirme que seulement 7 équipes ont, dans toute l’histoire de la Ligue 1, compté 5 points après 11 journées. Et de tout ce beau monde, seulement 2 se sont sauvées…